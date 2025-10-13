Chi è Eugenio Giani confermato presidente della Toscana alle elezioni regionali

Firenze, 13 ottobre 2025 – La caratteristica che tutti gli riconoscono è quella di essere un uomo-ovunque: percorre, non solo durante la campagna elettorale, in lungo e in largo la Toscana per essere sempre in contatto con i territori e i distretti economici. Migliaia di km all’anno per Eugenio Giani, 66 anni, confermato presidente della Toscana dopo le elezioni regionali che lo hanno incoronato con una ampia maggioranza di voti rispetto al candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. Cinque anni fa, nel 2020, ci aveva provato Susanna Ceccardi a far “sfondare” il centrodestra in Toscana senza riuscirci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

