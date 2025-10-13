Chi è Eugenio Giani che vola verso la conferma alla guida della Toscana

La vittoria di Eugenio Giani in Toscana sembra molto probabile, stando ai primi exit poll delle elezioni regionali in Toscana. Il presidente uscente viaggia spedito verso una riconferma, sconfiggendo il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. Giani, esponente del Pd e candidato del campo largo sostenuto anche da M5s, Italia Viva e Avs, sembra quindi riuscire a conquistare un secondo mandato alla guida della Toscana. Ma chi è Eugenio Giani? Qual è la sua attività politica, quali sono gli incarichi che ha ricoperto tra Comune di Firenze e Toscana e cosa sappiamo sulla sua vita privata e sui suoi studi? Ecco il profilo del presidente uscente che va verso una conferma alla guida della Toscana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

