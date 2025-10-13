Chi è Eugenio Giani alla ricerca del bis in Toscana

Eugenio Giani, 66 anni, cerca la riconferma a presidente della Regione Toscana, col sostegno del campo largo che in questa nuova tornata punta a decollare dopo le sconfitte nelle Marche e in Calabria. Scuola, lavoro, infrastrutture e sanità sono tra le priorità del programma elettorale di Giani. "Il mio obiettivo è che il campo largo in Toscana sia l'alleanza che in Italia avrà il miglior risultato", ha dichiarato in occasione del via ufficiale della campagna elettorale lo scorso 15 settembre. Giani può contare su un vasto campo progressista: oltre ovviamente al Pd, ci sono Avs, M5s, e poi, riuniti nella lista civica 'Casa riformistà Iv, Più Europa, Psi,e Pri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

