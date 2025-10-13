Chi è Eugenio Giani alla ricerca del bis in Toscana

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenio Giani, 66 anni, cerca la riconferma a presidente della Regione Toscana, col sostegno del campo largo che in questa nuova tornata punta a decollare dopo le sconfitte nelle Marche e in Calabria. Scuola, lavoro, infrastrutture e sanità sono tra le priorità del programma elettorale di Giani. "Il mio obiettivo è che il campo largo in Toscana sia l'alleanza che in Italia avrà il miglior risultato", ha dichiarato in occasione del via ufficiale della campagna elettorale lo scorso 15 settembre. Giani può contare su un vasto campo progressista: oltre ovviamente al Pd, ci sono Avs, M5s, e poi, riuniti nella lista civica 'Casa riformistà Iv, Più Europa, Psi,e Pri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

chi 232 eugenio giani alla ricerca del bis in toscana

© Ilgiornale.it - Chi è Eugenio Giani, alla ricerca del bis in Toscana

In questa notizia si parla di: eugenio - giani

Al via la Festa de l’Unità de La Querce, Eugenio Giani presente all’inaugurazione

Eugenio Giani: "Le eccellenze toscane: identità, innovazione e cura del paesaggio"

Villa Vittoria Cultura: "Pietro Leopoldo" di Eugenio Giani

232 eugenio giani ricercaChi &#232; Eugenio Giani, alla ricerca del bis in Toscana - Eugenio Giani, 66 anni, cerca la riconferma a presidente della Regione Toscana, col sostegno del campo largo che in questa nuova tornata punta a decollare dopo le sconfitte nelle Marche e in Calabria ... Secondo ilgiornale.it

232 eugenio giani ricercaElezioni regionali, Eugenio Giani: "Ecco la Toscana che prometto. Sanità, trasporti, economia e turismo: quello che voglio fare" - Il candidato del centrosinistra: "La salute pubblica pilastro del welfare, il nostro governo la smetta con i tagli. Lo riporta corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Eugenio Giani Ricerca