Chi è Eric Bello l'autista arrestato a Lampugnano per un furto da 3.5 milioni di pesos nelle Filippine
Eric Bello è stato arrestato mentre stava partendo con il suo pullman in direzione Amsterdam. Dopo due anni in giro per l'Europa, un controllo della polizia ha fatto emergere il suo mandato di cattura internazionale a causa di un furto per 3.5 milioni di pesos. Ora rischia fino a 20 anni nel suo paese d'origine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: eric - bello
Flat Eric non sbaglia un colpo: questa volta ha scelto il «Bello Figo». Credeva fosse il drink perfetto per chi – come lui – si sente bello e figo. Poi ha scoperto la soda alla foglia di fico… e l’ha trovato irresistibile. Tu che aspetti? Vieni a provarlo al Glass, e magar - facebook.com Vai su Facebook
sarebbe bello poter dedicare tutte le nostre forze, i nostri investimenti ed il nostro tempo al ritorno alla Luna e a nuove esplorazioni marziane. Ma ci vuole la pace. Purtroppo, 5 anni di covid e guerre assurde ci stanno portando via il futuro. Nonostante tutto, non - X Vai su X
Chi è Eric Bello, l’autista arrestato a Lampugnano per un furto da 3.5 milioni di pesos nelle Filippine - Dopo due anni in giro per l’Europa, un controllo della polizia ha fatto emergere il suo mandato di cattura ... Da fanpage.it