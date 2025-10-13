Chi è Eric Bello l'autista arrestato a Lampugnano per un furto da 3.5 milioni di pesos nelle Filippine

Eric Bello è stato arrestato mentre stava partendo con il suo pullman in direzione Amsterdam. Dopo due anni in giro per l'Europa, un controllo della polizia ha fatto emergere il suo mandato di cattura internazionale a causa di un furto per 3.5 milioni di pesos. Ora rischia fino a 20 anni nel suo paese d'origine. 🔗 Leggi su Fanpage.it