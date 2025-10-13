Chi è Carlo Aloia il ballerino di Nancy Brilli a Ballando | chi sono la fidanzata e la figlia

Carlo Aloia ha 39 anni e una carriera che parla da sola. La danza entra nella sua vita quando è ancora un ragazzino di appena 11 anni, e da quel momento non l’ha più abbandonato. La svolta arriva grazie all’incontro con un maestro d’eccezione: Riccardo Cocchi, leggenda vivente del ballo e cinque volte campione mondiale. Sotto la sua guida esperta, Carlo perfeziona la sua tecnica nel latino-americano, specialità nella quale dimostrerà presto di essere un fuoriclasse. I risultati non tardano ad arrivare: per ben due volte Carlo Aloia conquista il titolo di campione italiano, un traguardo che pochi possono vantare nel proprio curriculum. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

