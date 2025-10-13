Chi è Alessandro Tomasi il candidato della centrodestra in Toscana
"Se avessi guardato i sondaggi, non mi sarei nemmeno candidato a sindaco di Pistoia": nelle ultime settimane lo ripete spesso Alessandro Tomasi, che di Pistoia dal 2017 è primo cittadino. Su di lui, 46 anni, il centrodestra punta per una prima storica vittoria alle elezioni regionali in Toscana, ribaltando il pronostico favorevole a Eugenio Giani, governatore uscente del centrosinistra. Esponente di Fratelli d'Italia, di cui è anche coordinatore regionale, è sostenuto anche da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e dalla lista civica 'E' orà. Nell'ultimo anno ha firmato l'ordinanza di sgombero per i locali della parrocchia di Vicofaro, dove don Biancalani aveva accolto fino a 150 migranti "in condizioni inaccettabili", ma ha anche dato il patrocinio del Comune al Toscana Pride di Prato scontentando i tradizionalisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
