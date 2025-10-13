Chi è Abu Mazen l’uomo che negoziò a Oslo e oggi rappresenta una Palestina divisa al vertice di pace

Mahm?d Abb?s, meglio conosciuto con il nome di Abu Mazen, è una delle figure più complesse e longeve della politica mediorientale contemporanea. Nato il 26 marzo 1935 a Safad, oggi in Israele, è dal 2005 presidente dello Stato di Palestina, dell’Autorità Nazionale Palestinese e dell’Organizzazione per la Liberazione. Il nome con cui è universalmente riconosciuto, deriva dalla tradizione araba della kunya: letteralmente significa Padre di Mazen, dal nome del suo primogenito, morto prematuramente a 42 anni per infarto. Una consuetudine, questa, che riflette l’importanza dei legami familiari nella cultura mediorientale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi è Abu Mazen, l’uomo che negoziò a Oslo e oggi rappresenta una Palestina divisa al vertice di pace

Avvenuta la prima fase della consegna. La piazza gremita. Trump parlerà alla Knesset, poi a Sharm per il "summit della pace" con al-Sisi e 20 leader incluso Abu Mazen, ma senza Israele né Hamas.Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su rainews.it. Vai su Facebook

#Gaza Alla firma del piano di #pace per il #MedioOriente a Sharm el-Sheikh sarà presente anche la premier Meloni, su invito di Trump e Al Sisi. Presente il presidente dell'ANP, Abu Mazen, assente l'Iran. L'Italia è pronta a inviare militari e aiuti. - X Vai su X

Netanyahu e Abu Mazen al vertice di Sharm - Sia il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parteciperanno al vertice "per consolidare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza e riaffermare ... Come scrive ansa.it

Abu Mazen a Onu, tutti gli Stati riconoscano la Palestina - Il presidente palestinese Abu Mazen parlando in videoconferenza all'Assemblea Generale Onu ha "esortato tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. Scrive ansa.it