Chi c’era alla Festa di Lealtà Azione il pienone da Coldiretti e le altre pillole del giorno

Cosa c’è di male a partecipare a un evento di un’associazione di estrema destra? Niente, si saranno risposti Francesco Borgonovo e Alessandro Sallusti, sempre ammesso che si siano posti la domanda. Il vicedirettore de La Verità (un habitué) e il direttore de il Giornale sabato 11 ottobre sono stati avvistati alla Festa del sole, la conferenza organizzata a Gaggiano, piccolo Comune della città metropolitana di Milano, da Lealtà Azione. Il tema: quattro chiacchiere sulla difesa dei confini assieme ad Andrea Ballarati, portavoce del controverso Remigration summit (organizzato a maggio a Gallarate, in provincia di Varese, con tanto di polemica di Alessandro Gassmann per il Teatro intitolato al padre concesso al gruppo di estremisti, remember?). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi c’era alla Festa di Lealtà Azione, il pienone da Coldiretti e le altre pillole del giorno

Il Giornale e La Verità a sostegno della kermesse neofascista. Sallusti e altri giornalisti ospiti alla Festa del Sole di Lealtà Azione, gruppo che si ispira a Degrelle e a Codreanu, capeggiato da ultrà pregiudicati per pestaggi. Milano, Italia. #Pietre @repubblica - X Vai su X

Magenta: i neofascisti di Lealtà e Azione fanno festa in oratorio. L’imbarazzo della comunità pastorale - Ieri e oggi i militanti di Lealtà e Azione, formazione che non ha mai fatto mistero delle sue simpatie, si ... Come scrive ilgiorno.it

