Chi assiste malati all’ospedale abbia parcheggio gratis
"Voglio esprimere tutto il mio dissenso verso l’amministrazione comunale e tutti coloro che gestiscono i parcheggi dell’Arcispedale Santa Maria. È vergognoso che ormai siano quasi tutti a pagamento". Parole che non nascondono l’amarezza e la rabbia di Carlo Martelli, 68 anni, membro del comitato dell’ex Omi Reggiane, composto da oltre 40 persone. Una situazione quella dei posti auto attorno all’ospedale che tiene banco da diverso tempo e che non riguarda solo i cittadini, ma anche gli stessi dipendenti dell’azienda sanitaria. Martelli racconta tutto il disagio di chi è quotidianamente costretto a recarsi, anche più volte al giorno, in zona ospedale per assistere un parente malato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
