Che tempo che fa pagelle del 12 ottobre | Milly Carlucci debutta sul Nove 9 Annalisa conquista 8

Un’altra domenica sul Nove per Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, che con la loro intesa perfetta continuano a dare forma a un talk raffinato e mai banale. Questa settimana, la puntata di Che Tempo Che Fa del 12 ottobre  si è mossa tra emozione, riflessione e risate, alternando momenti di grande intensità – come l’intervista a Edoardo Leo – a parentesi più leggere e irresistibili con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. E, sullo sfondo, il filo rosso che tiene insieme tutto: il peso delle parole, tra attualità, memoria e politica. Edoardo Leo, la tenerezza di un figlio che diventa padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

