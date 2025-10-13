Gli sconti su Amazon di oggi sono davverto incredibili, consentono di acquistare la smart TV LG OLED evo AI 2025 con ben 1365€ in meno sul prezzo ufficiale e non è la sola offerta tanto interessante. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Migliori offerte smartphone ottobre: S25 Ultra meno 660€, Pixel 9 meno 370€. Sconti su Amazon fino a 1365€. Acquista su Amazon MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT, Notebook Gaming, 16? QHD+ 240Hz, Intel Core Ultra 9 275HX, Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB DDR5 6400MHz, 1TB PCIe4, WiFi7, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA Sonto: 10% . 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Che sconti su Amazon: TV 77 pollici costa 1365€ in meno