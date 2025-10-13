Che la forza sia con noi

Che ci si debba preparare al peggio lo sussurrano i venti di guerra che soffiano intorno a noi. Come? C'è chi confida nel Papa e prega più forte, chi ascolta i banchieri e accumula contante, chi segue Landini e scende in piazza. Di munizioni, divise e bunker, però, non ne vogliamo sapere e l'unico rifugio, per chi può, è investire in oro. Per fortuna, perché non siamo un popolo guerriero, come si illudeva Mussolini, e contiamo più sconfitte che battaglie. La fantasia, invece, non ci fa difetto e se tocca addestrarsi tanto vale esagerare. Come a Corsico, dove insegnano addirittura a diventare cavalieri Jedi con la spada laser, altroché corsi tattici e lezioni di autodifesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Che la forza sia con noi

