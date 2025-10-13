Che fine ha fatto Tranquillo a Roma? La vera storia dietro un modo di dire
C’avete presente quando qualcuno, per rassicurarvi, vi dice con tono pacato “Stai tranquillo”? E magari qualcuno risponde ironico: “Tranquillo ha fatto una brutta fine!”. Dietro a questa battuta — che a Roma è ormai diventata un modo di dire — si nasconde una storia vera, drammatica e paradossale, accaduta negli anni Sessanta. Un fatto di cronaca nera che, col tempo, è diventato leggenda popolare: “il delitto del bitter”. Chi era davvero Tranquillo. Tranquillo Allevi non è un personaggio inventato. Era un commerciante di formaggi, un uomo onesto e riservato, con un nome che evocava calma e serenità. 🔗 Leggi su Funweek.it
