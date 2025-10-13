Chat control il regolamento Ue sui messaggi fa litigare i governi Lotta alla pedofilia e rischi per la privacy cosa prevede la proposta

L’Unione europea sta vagliando la possibilità di promulgare un nuovo regolamento che introdurrebbe un sistema di controllo preventivo di tutte le chat sulle app di messaggistica. L’obiettivo sarebbe quello di dare un contributo fondamentale al contrasto della pedofilia online, ma nella pratica la proposta solleva parecchi dubbi sulla tutela della privacy. Il provvedimento si chiama Csar — acronimo di Child Sexual Abuse Regulation — e punta a «prevenire e contrastare l’abuso sessuale sui minori», ma è noto soprattutto con il nome di «Chat control», scelto dalle associazioni a difesa del diritto alla riservatezza, tra le più critiche della proposta. 🔗 Leggi su Open.online