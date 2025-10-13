Channing Tatum | Il film su Gambit era talmente estremo che Disney non l' avrebbe mai realizzato
La star di Magic Mike ha spiegato perché non è mai stato concretizzato il cinecomic dedicato al suo personaggio in Deadpool & Wolverine. Nel 2024, Channing Tatum ha coronato il suo desiderio di interpretare Gambit sullo schermo. L'occasione non è stata un film standalone sul personaggio ma una partecipazione a Deadpool & Wolverine. La sua interpretazione dell'iconico eroe degli X-Men non si era mai concretizzata in precedenza e in una recente intervista, Tatum ha spiegato per quale ragione, dal suo punto di vista. Gambit era troppo estremo per Disney secondo Channing Tatum "Se avessimo fatto la nostra versione per la Fox, quella sceneggiatura non sarebbe mai stata realizzata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
