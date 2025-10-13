CFR Terre – Pellier domina anche a Millau e conquista il titolo francese
Al Rallye Terre des Cardabelles, il Campione europeo junior 2022 firma la quinta vittoria stagionale su sei e chiude i giochi per il campionato. Il Rallye Terre des Cardabelles – Millau – Aveyron, penultimo appuntamento del Campionato Francese Rally Terra, ha incoronato Laurent Pellier e il suo navigatore Kévin Bronner campioni con una gara d’anticipo. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
