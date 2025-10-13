Cesare Paciotti lo stilista marchigiano morto a 67 anni

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della moda e della calzatura perde una delle firme più importanti: è morto a 67 anni Cesare Paciotti, stroncato da un malore domenica sera nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Assieme alla sorella Paola, negli anni Ottanta, prese le redini del laboratorio artigianale di calzature aperto dai genitori nel 1948 facendolo diventare emblema della calzatura. Dalle Marche fino ad Hollywood e all’Asia: le scarpe realizzate nel distretto maceratese sono indossate da grandi nomi del cinema fino ad una clientela internazionale. Pellami di qualità, lavorazione artigianale e l’iconico pugnale come logo i punti di forza che si sono estesi alla pelletteria e agli accessori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cesare paciotti lo stilista marchigiano morto a 67 anni

© Lapresse.it - Cesare Paciotti, lo stilista marchigiano morto a 67 anni

In questa notizia si parla di: cesare - paciotti

Addio al re della scarpa: è morto l’imprenditore Cesare Paciotti

Cesare Paciotti, morto il re della scarpa: il malore fatale in casa, aveva 67 anni

Chi era Cesare Paciotti e a cosa deve la sua fortuna

cesare paciotti stilista marchigianoAddio a Cesare Paciotti, il «re della scarpa» scompare a 67 anni - Fondatore dell’omonimo marchio di lusso, Paciotti aveva trasformato la bottega di famiglia in un simbolo di eleganza e artigianalità made in Ita ... Da vanityfair.it

cesare paciotti stilista marchigianoModa, morto a 67 anni lo stilista marchigiano Cesare Paciotti - (LaPresse) Il mondo della moda e della calzatura perde una delle firme più importanti: è morto a 67 anni Cesare Paciotti, stroncato da un ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Cesare Paciotti Stilista Marchigiano