Cesare Paciotti | il re della scarpa è morto I dagger heels l’azienda e i tacchi spada famosi in tutto il mondo

È morto domenica 12 ottobre all’età di 67 anni Cesare Paciotti. L’imprenditore calzaturiero è deceduto attorno alle 19 di domenica nella sua villa di campagna di contrada Cavallino a Civitanova Marche. Proprio partendo da Civitanova, dove era nato il primo gennaio del 1958, Paciotti ha portato le sue calzature sulla scena internazionale. L’azienda che guidava era stata fondata nel 1948 dai suoi genitori Giuseppe e Cecilia Paciotti. Negli anni Ottanta, il figlio Cesare ha preso le redini dell’azienda di calzature artigianali che era stata fondata a Civitanova Marche e l’ha ribattezzata con il proprio nome. 🔗 Leggi su Open.online

