Cesare Paciotti com’è morto | dalla scoperta all’allarme della domestica

Un silenzio improvviso, una sera qualunque che si trasforma in uno spartiacque per chi ama il bello e il lusso. Nessuno avrebbe mai immaginato che un’icona così potente potesse lasciarci proprio così, in un attimo. Nella villa di Civitanova Alta, tra pareti che hanno visto sogni e creazioni, è accaduto quello che nessuno avrebbe mai voluto raccontare. Le prime ore della serata di domenica 12 ottobre scorrevano tranquille, tra routine e piccoli gesti quotidiani. Poi, un allarme disperato, un grido che rompe la calma: una chiamata ai soccorsi, la corsa dei medici, la speranza che si spegne troppo in fretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Addio al re della scarpa: è morto l’imprenditore Cesare Paciotti

Addio a Cesare Paciotti, l'imprenditore - figura simbolo del Made in Italy - è morto all'età di 67 anni per un malore

Addio a Cesare Paciotti, artigiano del bello. Il suo nome resterà sinonimo di eleganza e maestria italiana.

