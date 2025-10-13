Cesare Paciotti come è morto il re della scarpa | il malore in casa l' allarme della domestica e i soccorsi Aveva 67 anni
Cesare Paciotti, il celebre imprenditore e stilista simbolo del lusso italiano, è morto improvvisamente a 67 anni nella sua villa di Civitanova Alta. Cesare Paciotti, morto il re. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: cesare - paciotti
Addio al re della scarpa: è morto l’imprenditore Cesare Paciotti
Cesare Paciotti, morto il re della scarpa: il malore fatale in casa, aveva 67 anni
Chi era Cesare Paciotti e a cosa deve la sua fortuna
Il mondo della moda dice addio a Cesare Paciotti: malore in casa a soli 67 anni - X Vai su X
Lo stilista Cesare Paciotti era fondatore di uno dei marchi di scarpe più importanti e noti al mondo. Il dramma è avvenuto attorno alle 19 di oggi, domenica 12 ottobre, nella casa di contrada Cavallino nella zona alta di Civitanova Marche. La sua azienda pro - facebook.com Vai su Facebook
È morto Cesare Paciotti a causa di un malore: lo stilista delle calzature Made in Italy aveva 67 anni - L’imprenditore, iconico nome della pelletteria Made in Italy, si è spento a causa di un malore. Scrive fanpage.it
È morto Cesare Paciotti, il “re della scarpa” aveva puntato su pellami di qualità, lavorazione artigianale e l’iconico pugnale come logo i punti di forza - Cesare Paciotti è morto a 67 anni nella sua villa di Civitanova Marche. Riporta ilfattoquotidiano.it