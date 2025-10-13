Cesare Paciotti come é morto davvero | il retroscena

Cesare Paciotti, figura iconica della moda italiana e internazionale, è venuto a mancare all’età di 67 anni, lasciando un’impronta indelebile nel settore delle scarpe di lusso. La sua scomparsa è avvenuta all’interno della sua villa a Civitanova Alta, nelle Marche, suscitando profondo cordoglio e incredulità tra colleghi, amici e appassionati del settore. Nella serata di domenica 12 ottobre, lo stilista è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione privata. L’allarme è stato lanciato tempestivamente da una collaboratrice domestica che, notando la gravità della situazione, ha richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Cesare Paciotti, come é morto davvero: il retroscena

