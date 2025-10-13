Una storia d’amore vissuta e ormai lontana nel tempo: è quella tra Cesare Paciotti, stilista e imprenditore marchigiano scomparso il 12 ottobre 2025, e l’ ex moglie Laura Leonori, la donna che per anni ha condiviso la sua vita lontano dai riflettori. Il loro legame, dal quale è nata anche una famiglia che è stata la gioia di entrambi, si è concluso con un divorzio che ha segnato profondamente entrambi, influenzando inevitabilmente anche il loro percorso personale. Le cause della sua morte sono incerte. Lo stilista è stato infatti ritrovato senza vita nella sua abitazione di Civitanova Marche e, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cesare Paciotti, chi è l’ex moglie Laura Leonori