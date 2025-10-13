Cerri primo gol col Bari e un sogno | Penso che ogni giocatore abbia la sua maturazione e non precludo che io possa giocarmi le carte per restare alla Juve
Cerri, primo gol col Bari e un sogno: tutte le dichiarazioni dell’attaccante della Juve in prestito. Un gol per sbloccarsi, un sogno nel cassetto da coltivare. Leonardo Cerri, attaccante della Juventus Next Gen in prestito al Bari, ha parlato ai microfoni di RadioBari dopo aver segnato la sua prima, pesantissima rete con la maglia biancorossa. Il giovane bomber, classe 2003, ha raccontato le sue emozioni, ha parlato del suo idolo Luca Toni e del suo grande obiettivo: tornare alla Juve da protagonista. PAROLE – «Il gol contro il Padova è stato molto importante a livello emotivo. Spero di poter fare anche solo la metà di ciò che ha fatto Luca Toni in carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
