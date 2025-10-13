Cerco un medico che mi aiuti a morire l’appello di Libera paralizzata dal collo in giù Il caso della 55enne toscana e i dispositivi autorizzati che non ci sono

Libera (nome di fantasia) non ce la fa più e rinnova il proprio appello. La 55enne malata di Sla toscana ha ottenuto l’okay per poter procedere al suicidio assistito, ma è paralizzata dalla collo in giù. Per questo, non può somministrarsi il farmaco letale da sola, come previsto dalla legge italiana. È di oggi, lunedì 13 ottobre, la notizia che al momento non esistono, secondo i pareri tecnici richiesti dal giudice dopo quanto indicato dalla Consulta, a cui la donna si è rivolta, dispositivi idonei all’autosomministrazione del farmaco tramite comando oculare o vocale o altre modalità non manuali. 🔗 Leggi su Open.online