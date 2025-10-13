Cercansi nuove connessioni torna Smart Life Festival con oltre 50 eventi
Torna Smart Life Festival, il festival della cultura digitale. La decima edizione a Modena dal 16 al 19 ottobre 2025, con oltre 50 appuntamenti e più di 100 speaker italiani e internazionali: Manuel Castells massimo esperto delle società dell’informazione; Matteo Flora, divulgatore, esperto di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
