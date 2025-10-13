Cerca di rubare al Tigros poi aggredisce la cassiera

Milanotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima ha cercato di rubare al supermercato, poi ha tentato di scappare aggredendo una cassiera che ha cercato di fermarlo, ma per lui sono scattate le manette.Un uomo di 44 anni, cittadino romeno, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria dopo aver cercato di mettere a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cerca - rubare

Cerca di rubare la borsa a una donna in metro: arrestato 45enne

Cerca di rubare una e-bike a bordo di un'altra bici rubata: arrestato

Sale su un treno in Stazione Centrale e cerca di rubare due valigie da 10mila euro, arrestato: il video

Cerca di rubare al Tigros, poi aggredisce la cassiera - È sucesso nel primo pomeriggio di domenica 12 ottobre, nei guai un uomo di 44 anni che è stato arrestato dalla polizia ... milanotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cerca Rubare Tigros Aggredisce