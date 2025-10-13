Cerca di rubare al Tigros poi aggredisce la cassiera
Prima ha cercato di rubare al supermercato, poi ha tentato di scappare aggredendo una cassiera che ha cercato di fermarlo, ma per lui sono scattate le manette.Un uomo di 44 anni, cittadino romeno, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria dopo aver cercato di mettere a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: cerca - rubare
Cerca di rubare la borsa a una donna in metro: arrestato 45enne
Cerca di rubare una e-bike a bordo di un'altra bici rubata: arrestato
Sale su un treno in Stazione Centrale e cerca di rubare due valigie da 10mila euro, arrestato: il video
LECCE Arrestato un uomo di 26 anni georgiano che dopo aver cercato di rubare una bicicletta, aveva aggredito la vittima colpendolo al volto e gli aveva sottratto il borsello Vai su Facebook
Di notte entrano nel cimitero di Cavallermaggiore e cercano di rubare il rame da 14 tombe - X Vai su X
Cerca di rubare al Tigros, poi aggredisce la cassiera - È sucesso nel primo pomeriggio di domenica 12 ottobre, nei guai un uomo di 44 anni che è stato arrestato dalla polizia ... milanotoday.it scrive