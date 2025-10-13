Centro Palmisano Palmieri e Di Paola spingono per la gara | Co-progettazione altra perdita di tempo
“È arrivato il momento di fare scelte concrete e rapide per rendere alla fruibilità dei cittadini una struttura preziosa come il Centro polivalente per anziani Nicola Palmisano”. Tornano alla carica i consiglieri comunali Anna Rita Palmieri (Pd) e Antonello Di Paola (Azione) sui più volte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Centro Palmisano pronto a riaprire: cercasi gestore, parte la chiamata al Terzo Settore
Il Centro Palmisano pronto ad aprire Parte la chiamata agli enti del Terzo Settore per la gestione del centro polivalente per anziani - facebook.com Vai su Facebook
Centro Palmisano, Palmieri e Di Paola spingono per la gara: “Co-progettazione altra perdita di tempo” - progettazione, invitano l'Amministrazione a procedere con la gara d'appalto per affidare la gestione ... Riporta foggiatoday.it