Centri sociali ancora in guerra Sarà un autunno caldissimo
Gli antagonisti di Askatasuna, alla faccia dei risultati diplomatici del governo, fanno una vera e propria chiamata alle armi per scatenare nuovi disordini: «Dobbiamo potenziare le spinte mobilitative». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: centri - sociali
Centri sociali, l’era del riflusso. La sociologa: “Ma questi spazi servono ancora, sfidano il modello dominante di città”
Roma, occupato l’ex Circolo degli Artisti. Rampelli: “I centri sociali ci riprovano ma no pasaran”
Milano, sgomberato il Leoncavallo. Salvini "saluta" i centri sociali: "Afuera!"
Manifestazione dei centri sociali delle Marche a quattro giorni dall’incontro di qualificazione mondiale a Udine. Annunciato un corteo nel capoluogo friulano il giorno della partita - facebook.com Vai su Facebook
"Stiamo parlando di antagonisti e centri sociali che vanno in piazza con il motivo di rovesciare il governo Meloni." #Biloslavo #quartarepubblica - X Vai su X
Centri sociali, in Italia sono 200. Ecco la mappa dell’illegalità tollerata - Dal Leoncavallo a Spin Time, da Milano a Roma fino al Sud: oltre 200 centri sociali occupano immobili illegalmente tra anarchia, politica e connivenze istituzionali. Si legge su panorama.it
I centri sociali contro l’offensiva di destra - Sì ritrovano a decine, al centro sociale Brancaleone, gli attivisti e le attiviste romani per discutere del corteo del prossimo 6 settembre a Milano per rispondere allo sgombero del Leoncavallo. Da ilmanifesto.it