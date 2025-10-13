Centri sociali ancora in guerra Sarà un autunno caldissimo

Laverita.info | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli antagonisti di Askatasuna, alla faccia dei risultati diplomatici del governo, fanno una vera e propria chiamata alle armi per scatenare nuovi disordini: «Dobbiamo potenziare le spinte mobilitative». 🔗 Leggi su Laverita.info

centri sociali ancora in guerra sar224 un autunno caldissimo

