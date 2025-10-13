Centocelle biglietto sul divano | Se te vedo te ce sdraio #lafotodeilettori

«Se te vedo, te ce lascio sdraiato»: è quanto recita il foglio che è stato attaccato da un ignoto cittadino su un divano abbandonato in via delle Ciliegie, nel quartiere Centocelle. A inviarci la foto è Sonia, che non condivide i comportamenti di degrado e condanna l'inciviltà nel suo quartiere: «È assurdo. La strada non può diventare una discarica». Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it

