Centocelle biglietto sul divano | Se te vedo te ce sdraio #lafotodeilettori

Iltempo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Se te vedo, te ce lascio sdraiato»: è quanto recita il foglio che è stato attaccato da un ignoto cittadino su un divano abbandonato in via delle Ciliegie, nel quartiere Centocelle. A inviarci la foto è Sonia, che non condivide i comportamenti di degrado e condanna l'inciviltà nel suo quartiere: «È assurdo. La strada non può diventare una discarica». Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In questa notizia si parla di: centocelle - biglietto

