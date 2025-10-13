Cento operatori socio sanitari verso la disoccupazione È sciopero

Operatori socio sanitari in sciopero. Incrociano le braccia i dipendenti della Nuova Sair, azienda che si occupa del servizio sociosanitario per la Asl Roma 4, nelle strutture di Civitavecchia e Bracciano. Alla base della mobilitazione la prospettiva per oltre cento dipendenti di restare senza un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

