Cento anni di Margaret Thatcher L’eredità politica e morale nel ricordo di O’Sullivan

Cent’anni fa nasceva Margaret Thatcher, una delle figure più determinanti della storia del Novecento. Non fu soltanto la Lady di ferro che seppe restituire dinamismo all’economia britannica, ma anche una leader che riuscì ad affermarsi con fermezza sulla scena internazionale. Il pensiero di Margaret Thatcher e il thatcherismo racchiudono molte verità ma ciò che le tiene insieme è il fatto che era, per eccellenza, un apostolo delle virtù vigorose nella vita politica e nazionale. Diligenza, onestà, ricerca della verità e impegno sono qualità che consentono agli esseri umani di andare oltre sé stessi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cento anni di Margaret Thatcher. L’eredità politica e morale nel ricordo di O’Sullivan

La nazione, l'economia e la difesa dell'individuo contro il Potere: perché ancora oggi ci vorrebbe la Thatcher - A cento anni dalla nascita, l'eredità della Lady di Ferro è sempre valida e attuale, per i suoi contenuti e per l'inimitabile anticonformismo ... Da msn.com