Centinaia di bambini in Piazza del Popolo per la pace | Il messaggio arrivi sempre più forte anche agli adulti

Ogni bambino vuole solo la pace. Questa mattina centinaia di alunni delle scuole elementari del terzo circolo didattico di Cesena (‘Sergio Mariani’ di Saiano, ‘Carducci’, ‘Saffi’ e ‘Don Baronio’ di Ponte Abbadesse) hanno manifestato per la pace all’indomani della Marcia Perugia-Assisi. I tanti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Gaza, Verona in protesta "contro il genocidio, quando i bambini muoiono si fa rumore", centinaia di persone con pentole e campane in piazza Bra - VIDEO
L’addio a Cecilia De Astis, in centinaia ai funerali. Il figlio: «Dietro ai bambini c’è sempre la famiglia». La sorella: «Fallimento della società» – Le foto
Terni, il VIDEO del corteo degli studenti in centro. Centinaia di partecipanti per lo stop del genocidio: "Giù le mani dai bambini"
Tg1. . Centinaia di migliaia di civili #palestinesi in viaggio, una marea umana lungo la strada costiera nella Striscia, per tornare a casa. Immagini di dolore e speranza. Bambini, anziani, sopravvissuti alle bombe, con ogni mezzo sono in cammino verso #Gaza Vai su Facebook
Mentre a Gaza muoiono bambini e centinaia di migliaia di persone fuggono dalle macerie, la Presidente Meloni va in tv a parlare di cucina e pasticcini. Due situazioni che non possono convivere. Da sindaco ho imparato che non puoi saltare da un dramma a - X Vai su X
