Centinaia di bambini in Piazza del Popolo per la pace | Il messaggio arrivi sempre più forte anche agli adulti

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni bambino vuole solo la pace. Questa mattina centinaia di alunni delle scuole elementari del terzo circolo didattico di Cesena (‘Sergio Mariani’ di Saiano, ‘Carducci’, ‘Saffi’ e ‘Don Baronio’ di Ponte Abbadesse) hanno manifestato per la pace all’indomani della Marcia Perugia-Assisi. I tanti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centinaia - bambini

Gaza, Verona in protesta "contro il genocidio, quando i bambini muoiono si fa rumore", centinaia di persone con pentole e campane in piazza Bra - VIDEO

L’addio a Cecilia De Astis, in centinaia ai funerali. Il figlio: «Dietro ai bambini c’è sempre la famiglia». La sorella: «Fallimento della società» – Le foto

Terni, il VIDEO del corteo degli studenti in centro. Centinaia di partecipanti per lo stop del genocidio: "Giù le mani dai bambini"

centinaia bambini piazza popoloOgni bambino vuole la pace, centinaia di studenti in piazza del Popolo a sostegno della pace - Centinaia di alunni delle scuole primarie del terzo circolo didattico di Cesena (‘Sergio Mariani’ di Saiano, ‘Carducci’, ‘Saffi’ e ‘Don Baronio’ di Ponte Abbadesse) hanno manifestato per la pace ... corrierecesenate.it scrive

centinaia bambini piazza popoloCesena, la Marcia della Pace dei bambini in Piazza del Popolo VIDEO GALLERY - Una gioiosa e colorata mare di bambini del 3° Circolo di Cesena ha festosamente invaso Piazza del Popolo per ribadire il valore della pace. corriereromagna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Centinaia Bambini Piazza Popolo