Censura più forte della pace Anpi e ProPal alla Festa del Cinema | Boicottate Israele

Iltempo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “Festa del Cinema” di Roma si trova al centro di un acceso dibattito politico e culturale. Decine di associazioni e collettivi italiani, tra cui AIC (Autori Italiani Cinematografici), Articolo 21 e Anpi Roma, hanno inviato una lettera aperta agli organizzatori del festival, chiedendo un boicottaggio nei confronti di film, registi e produttori che collaborano con Israele senza condannarne le politiche, accusate dai firmatari di violare i diritti umani e di praticare un sistema di apartheid. La richiesta è di mantenere il boicottaggio “fino a quando Israele non rispetterà pienamente il diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

censura pi249 forte della pace anpi e propal alla festa del cinema boicottate israele

© Iltempo.it - Censura più forte della pace. Anpi e ProPal alla Festa del Cinema: "Boicottate Israele"

In questa notizia si parla di: censura - forte

censura pi249 forte paceCensura sinistra, Anpi e ProPal alla Festa del Cinema di Roma: "Boicottate Israele" - La “Festa del Cinema” di Roma si trova al centro di un acceso dibattito politico e culturale. Lo riporta iltempo.it

Cinema per la pace, parla Buttafuoco: «No alla censura» - Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, la Mostra del Cinema alimenta ogni anno polemiche ed energia. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Censura Pi249 Forte Pace