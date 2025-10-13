Censura più forte della pace Anpi e ProPal alla Festa del Cinema | Boicottate Israele
La “Festa del Cinema” di Roma si trova al centro di un acceso dibattito politico e culturale. Decine di associazioni e collettivi italiani, tra cui AIC (Autori Italiani Cinematografici), Articolo 21 e Anpi Roma, hanno inviato una lettera aperta agli organizzatori del festival, chiedendo un boicottaggio nei confronti di film, registi e produttori che collaborano con Israele senza condannarne le politiche, accusate dai firmatari di violare i diritti umani e di praticare un sistema di apartheid. La richiesta è di mantenere il boicottaggio “fino a quando Israele non rispetterà pienamente il diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
