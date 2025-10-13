Cena da incubo in un ristorante conto da 2.800 non saldato e minacce al titolare Due misure cautelari

Doveva essere una normale serata di lavoro per il titolare di un noto ristorante di Broccostella (Frosinone), e invece si è trasformata in un incubo. Quella sera del 10 giugno, il locale aveva ricevuto una prenotazione per quindici persone. Tutto nella norma, almeno fino all’arrivo degli ospiti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

