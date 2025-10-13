Celebrazioni colombiane Salis | Genova deve diventare anche città in cui tornare

Genovatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi vogliamo ricordare tutte le persone che sono partite e che hanno fatto del viaggio la loro missione, che ricordano con affetto e malinconia. Ma vogliamo, soprattutto, parlare a chi dalla nostra città è partito e non è riuscito a tornare. A tutti gli studenti e le studentesse che si sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: celebrazioni - colombiane

celebrazioni colombiane salis genovaGenova celebra Cristoforo Colombo. Salis: “Una figura che fa parte della nostra cultura e della nostra storia” - Nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si svolge la cerimonia: la celebrazione è stata aperta dal saluto ai liguri nel mondo da parte della ... Scrive ilsecoloxix.it

celebrazioni colombiane salis genovaGenova celebra Cristoforo Colombo: il programma tra cortei e cerimonie - Come da tradizione ad anticipare l’evento più solenne saranno, alle ore 15, le partenze dei cortei storici, che animeranno il centro cittadino. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Celebrazioni Colombiane Salis Genova