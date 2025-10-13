Celebrato a Loreto il Giubileo degli artigiani pensionati di Confartigianato cesenate

Domenica 12 ottobre una delegazione di Anap Cesena – Associazione nazionale anziani pensionati di Confartigianato (tremila associati), guidata dal presidente Ivano Scarpellini e coordinata da Cristiana Suzzi – ha partecipato al Giubileo a Loreto, organizzato dai colleghi delle sedi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

