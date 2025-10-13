Ceipiemonte protagonista all’Expo di Osaka | il Piemonte raccontato al mondo tra innovazione diplomazia economica business e attrazione investimenti

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana intensa e proficua ha segnato la presenza del Piemonte allExpo 2025 di Osaka dal 28 settembre al 4 ottobre, dove la Regione ha mostrato la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione in un contesto internazionale di altissimo livello. La missione istituzionale, che ha visto la partecipazione di numerosi attori del sistema piemontese, ha rappresentato una vetrina straordinaria per le imprese e le eccellenze del territorio. Il cuore operativo del sistema piemontese dedicato all’internazionalizzazione è sicuramente Ceipiemonte, punto di riferimento per le imprese che guardano ai mercati esteri e per gli investitori interessati al territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ceipiemonte protagonista all8217expo di osaka il piemonte raccontato al mondo tra innovazione diplomazia economica business e attrazione investimenti

© Ilgiornale.it - Ceipiemonte protagonista all’Expo di Osaka: il Piemonte raccontato al mondo tra innovazione, diplomazia economica, business e attrazione investimenti

In questa notizia si parla di: ceipiemonte - protagonista

ceipiemonte protagonista all8217expo osakaCeipiemonte protagonista all’Expo di Osaka: il Piemonte raccontato al mondo tra innovazione, diplomazia economica, business e attrazione investimenti - Sempre in tema di attrazione investimenti, nell’arco della missione, grazie alla collaborazione con Deloitte, Ceipiemonte ha organizzato due ulteriori appuntamenti con potenziali investitori a Tokyo e ... Segnala ilgiornale.it

ceipiemonte protagonista all8217expo osakaLa Regione Piemonte protagonista ad Osaka al Padiglione Italia dell’Expo 2025 (FOTO) - Inaugurato il padiglione Italia con Chiorino, Tronzano e Chiarelli: eccellenze piemontesi in vetrina dal tessile all’aerospazio ... Secondo giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Ceipiemonte Protagonista All8217expo Osaka