Ceipiemonte protagonista all’Expo di Osaka | il Piemonte raccontato al mondo tra innovazione diplomazia economica business e attrazione investimenti

Una settimana intensa e proficua ha segnato la presenza del Piemonte all’Expo 2025 di Osaka dal 28 settembre al 4 ottobre, dove la Regione ha mostrato la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione in un contesto internazionale di altissimo livello. La missione istituzionale, che ha visto la partecipazione di numerosi attori del sistema piemontese, ha rappresentato una vetrina straordinaria per le imprese e le eccellenze del territorio. Il cuore operativo del sistema piemontese dedicato all’internazionalizzazione è sicuramente Ceipiemonte, punto di riferimento per le imprese che guardano ai mercati esteri e per gli investitori interessati al territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

