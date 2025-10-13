Cedric Pioline convinto | Sinner e Alcaraz ci saranno al Masters di Parigi ci sono 1000 punti

Una convinzione o una speranza? Nei fatti, gli organizzatori del Masters1000 di Parigi, ultimo torneo di questa tipologia del 2025 a precedere le ATP Finals, confidano nella presenza dei primi due giocatori del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’evento, previsto dal 27 ottobre al 2 novembre, potrebbe avere un interesse particolare. A sostenerlo è il direttore del torneo, Cedric Pioline: “ I mille punti ATP assegnati al vincitore saranno importanti. Naturalmente, tutti i giocatori sono fisicamente esausti perché è la fine della stagione “, ha sottolineato l’ex tennista francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

