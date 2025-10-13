Cede il solaio e crollano grossi calcinacci nella stanza del Pd | Non si scherza con l’incolumità subito controlli FOTO-VIDEO

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cede una porzione del solaio della stanza del Partito democratico al secondo piano del Comune di Pescara e i calcinacci vengono giù finendo dritti sopra a una delle scrivanie che ogni giorno vengono utilizzate dato che, oltre al fatto che in quella stanza si svolgono spesso riunioni e incontri, a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cede - solaio

