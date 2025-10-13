Cecina sorpreso a passeggiare in centro nonostante il divieto di dimora | 30enne in carcere

Non ha rispettato in più occasioni il divieto di dimora nel comune di Cecina e per questo un 30enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere. L'uomo, con alle spalle precedenti per reati contro la persona e porto abusivo di arma impropria, ha più volte violato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

