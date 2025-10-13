Cecilia Parodi odio razziale contro Liliana Segre | condannata a un anno e mezzo di carcere
Un anno e sei mesi di reclusione con la condizionale a Cecilia Parodi. La scrittrice e attivista è stata condannata – dal gup di Milano Luca Milani – con l’accusa di propaganda a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa contro Liliana Segre. È stata querelata il 19 luglio 2024, dal legale della senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, per un video circolato sulla rete dove Parodi affermava “odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo, odio tutti quelli che li difendono” e altri commenti antisemiti. Cecilia Parodi condannata a un risarcimento di oltre 20mila euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Odio razziale contro la Segre: condannata a 1 anno e 6 mesi la scrittrice Cecilia Parodi
«Odio tutti gli ebrei, se vi appendono sarò la prima a sputarvi», Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre: «Nel suo video odio razziale»
"Ebrei vi odio tutti". Cecilia Parodi condannata a un anno e mezzo per odio razziale
Aveva definito Liliana Segre 'demente' e gli ebrei 'gente da appendere ': un anno e mezzo a Cecilia Parodi
"Odio razziale e diffamazione contro Liliana Segre": condannata la scrittrice Cecilia Parodi - Il gup del Tribunale di Milano ha condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 1 anno e 6 mesi (con pena sospesa) la scrittrice e attivista Cecilia ...
Chi è Cecilia Parodi, condannata per odio razziale contro la Segre. "Ebrei vi odio tutti"