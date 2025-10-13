Cecilia Parodi odio razziale contro Liliana Segre | condannata a un anno e mezzo di carcere

Un anno e sei mesi di reclusione con la condizionale a Cecilia Parodi. La scrittrice e attivista è stata condannata – dal gup di Milano Luca Milani – con l’accusa di propaganda a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa contro Liliana Segre. È stata querelata il 19 luglio 2024, dal legale della senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, per un video circolato sulla rete dove Parodi affermava “odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo, odio tutti quelli che li difendono” e altri commenti antisemiti. Cecilia Parodi condannata a un risarcimento di oltre 20mila euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

