Cecilia Parodi è stata condannata per odio razziale e diffamazione contro Liliana Segre

È stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione Cecilia Parodi, a processo dopo una querela presentata dalla senatrice a vita Lilliana Segre per le espressioni antisemite pronunciate in un video su Instagram pubblicato nell’estate 2024.Il giudice del tribunale di Milano, Luca Milani, l'ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Odio razziale contro la Segre: condannata a 1 anno e 6 mesi la scrittrice Cecilia Parodi

«Odio tutti gli ebrei, se vi appendono sarò la prima a sputarvi», Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre: «Nel suo video odio razziale»

"Ebrei vi odio tutti". Cecilia Parodi condannata a un anno e mezzo per odio razziale

Aveva definito Liliana Segre 'demente' e gli ebrei 'gente da appendere ': un anno e mezzo a Cecilia Parodi

"Odio razziale e diffamazione contro Liliana Segre": condannata la scrittrice Cecilia Parodi - Il gup del Tribunale di Milano ha condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 1 anno e 6 mesi (con pena sospesa) la scrittrice e attivista Cecilia

"Liliana Segre è una demente senza cuore, odio tutti gli ebrei": Cecilia Parodi condannata - Le sue parole avevano scatenato un'ondata di indignazione trasversale e indotto la senatrice a vita a denunciarla: era imputata per odio razziale e diffamazione