Cecilia Parodi condannata per odio razziale nei confronti di Liliana Segre
È arrivata la condanna per Cecilia Parodi, scrittrice e attivista, riconosciuta colpevole di propaganda di idee fondate sull’odio razziale e di diffamazione aggravata dall’odio razziale nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre. Il gup di Milanoe ha inflitto un anno e sei mesi di reclusione con pena sospesa. La decisione è arrivata al termine del processo con rito abbreviato, aperto nel 2024 dopo la denuncia di Segre. Al centro del procedimento, un video diffuso su Instagram in cui Parodi aveva pronunciato frasi quali «odio tutti gli ebrei», e altre espressioni offensive rivolte alla senatrice a vita. 🔗 Leggi su Lettera43.it
