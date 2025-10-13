Cecilia Parodi condannata a un anno e sei mesi dopo la denuncia di Liliana Segre | aveva pubblicato un video con frasi antisemite
Un anno e sei mesi per “propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale” e per diffamazione aggravata dall’odio razziale. È la condanna che è stata comminata alla scrittrice Cecilia Parodi, che era stata denunciata dalla senatrice a vita Liliana Segre. Il processo con rito abbreviato vedeva al centro un video, pubblicato su Instagram, nel quale Parodi aveva affermato, tra le altre cose, “odio tutti gli ebrei”, oltre a frasi antisemite contro la sopravvissuta alla Shoah. La sentenza è stata emessa dal gup di Milano Luca Milani, dopo le indagini del pm Leonardo Lesti. Il giudice, nel processo in cui la senatrice era parte civile, ha condannato l’imputata a un anno e sei mesi con la sospensione condizionale “subordinata” alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza per 20 giorni sul sito del ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
