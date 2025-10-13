C' è una nuova centenaria in paese | il secolo di vita della signora Rosa
CEGLIE MESSAPICA - C'è una nuova centenaria, a Ceglie Messapica. Sabato 11 ottobre 2025, la signora Rosa Speciale ha festeggiato un secolo di vita, 100 anni in grande allegria. Un compleanno festeggiato assieme a tanti invitati: presenti ovviamente i familiari, amici e amiche che non potevano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
