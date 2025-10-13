Dopo il successo travolgente della seconda puntata – oltre 3.8 milioni di spettatori e quasi il 24% di share – Blanca 3 è pronta a sorprenderci ancora con una nuova e avvincente avventura. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1, torna la serie che ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani con la terza puntata, di 6, della stagione. L’appuntamento, come sempre, è anche on line: in streaming sulla piattaforma di RaiPlay in contemporanea alla messa in onda televisiva, e on demand, perché sono disponibili le puntate già trasmesse e le due stagioni che hanno preceduto questa. Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ci aspettano in quella Genova affascinante e misteriosa che ormai conosciamo bene. 🔗 Leggi su Amica.it

C'è un omicidio da risolvere e un bambino da trovare: come può Liguori pensare che Blanca abbia tempo per parlare dei suoi sentimenti?