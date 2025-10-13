Al settantottesimo minuto della partita casalinga contro il Fulham, lo scorso tre ottobre, il Bournemouth si trova in svantaggio per 1-0. La squadra di Iraola deve trovare il pareggio e per farlo consegna palla a Antoine Semenyo. L’esterno ghanese riceve sulla linea laterale, dove inizia l’ultimo terzo di campo, e di fronte ha Castagne e Chukwueze. Semenyo avanza con il suo passo ciondolante, esegue tre doppi passi puramente intimidatori e il campo sembra cominciare a inclinarsi verso la porta di Leno. Chukwueze percepisce il pericolo e alza la mano per chiedere aiuto in marcatura. In una frazione di secondo Semenyo accelera perentoriamente lasciando Castagne inerme, entra in area lungo la linea di fondo e calcia da un angolo difficilissimo facendo passare il pallone sotto le gambe di Leno. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - C'è un nuovo attaccante rivelazione in Premier League