C' è un indagato per la morte del cacciatore | il colpo partito dal fucile di un compagno di battuta
A seguito della tragica morte di Paolo De Luca, cacciatore di 70 anni che ha perso la vita domenica 12 ottobre durante una battuta di caccia a Raschiaccio, nel territorio comunale di Faedis, la Procura di Udine ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio colposto. Una delle persone. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: indagato - morte
Paola Casali, chiesta la morte presunta. Nuove ombre sull’indagato di Pieve
Era sospeso ma operava sul letto di una casa: ai domiciliari il chirurgo indagato per la morte di Simonetta Kalfus
Carlo Bravi arrestato durante un'operazione in casa, il chirurgo era indagato per la morte di Simonetta Kalfus
Le parole di Sebastiano Visintin a #Verissimo, unico indagato per la morte della moglie Liliana - facebook.com Vai su Facebook
Indagato un 19enne per la morte accidentale del cacciatore 82enne durante una battuta al cinghiale a Locano - X Vai su X
Morte dello psicoterapeuta salentino a Modena: c'è un indagato per omicidio - C’è un indagato nell’inchiesta sulla morte di Raffaele Marangio, lo psicoterapeuta 78enne di Lecce trovato senza vita nelle scorse settimane nella sua abitazione di Modena. Da quotidianodipuglia.it
Morte dello psicoterapeuta Marangio, c’è un indagato - Era stata la figlia a segnalare che il noto psicoterapeuta non rispondeva più al telefono, portando i poliziotti a controllare in casa. Da bologna.repubblica.it