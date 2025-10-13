C' è un indagato per la morte del cacciatore | il colpo partito dal fucile di un compagno di battuta

A seguito della tragica morte di Paolo De Luca, cacciatore di 70 anni che ha perso la vita domenica 12 ottobre durante una battuta di caccia a Raschiaccio, nel territorio comunale di Faedis, la Procura di Udine ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio colposto.

