C’è un fantasma alla finestra e non è uno scherzo di Halloween Sono rimasta completamente spaventata | l’incredibile verità dietro il video virale su TikTok
Un volto spettrale alla finestra, occhi neri e vuoti, una bocca spalancata in un urlo silenzioso. No, non è uno scherzo di Halloween né una decorazione troppo realistica. È tutto vero. O quasi. Perché a volte, il fantasma più terrificante è solo un gatto che ti dà le spalle, e le macchie sul suo pelo creano un’illusione ottica da brividi. È la storia, a metà tra l’inquietante e l’esilarante, che ha per protagonista Tracey Ohrman, un’agente immobiliare del Colorado, il cui video su TikTok è diventato virale in tutto il mondo. Tutto è iniziato durante un normale giorno di lavoro. Tracey stava registrando un video tour di una casa da pubblicare sul suo profilo TikTok (@tohrman), quando qualcosa ha catturato la sua attenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
