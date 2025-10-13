Cdp Venture Capital lancia Applica ora | il nuovo portale per le startup italiane

Cdp Venture Capital annuncia il rilancio della propria presenza digitale con un sito web completamente rinnovato, che integra un nuovo strumento dedicato alla relazione con il mondo delle startup: “Applica ora”, una piattaforma che consente di presentare i progetti imprenditoriali in pochi passaggi e sottoporli direttamente al team di investimento della società di gestione. Il nuovo sito, fulcro di un ecosistema di canali pensato per garantire una navigazione più fluida, intuitiva e accessibile, punta a migliorare l’esperienza utente e a favorire un’interazione più immediata con l’organizzazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it