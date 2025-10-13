Cdp Venture Capital lancia Applica ora | il nuovo portale per le startup italiane
Cdp Venture Capital annuncia il rilancio della propria presenza digitale con un sito web completamente rinnovato, che integra un nuovo strumento dedicato alla relazione con il mondo delle startup: “Applica ora”, una piattaforma che consente di presentare i progetti imprenditoriali in pochi passaggi e sottoporli direttamente al team di investimento della società di gestione. Il nuovo sito, fulcro di un ecosistema di canali pensato per garantire una navigazione più fluida, intuitiva e accessibile, punta a migliorare l’esperienza utente e a favorire un’interazione più immediata con l’organizzazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: venture - capital
Cdp Venture Capital, cosa bolle in pentola? Il progetto di un fondo dei fondi per investire i soldi delle casse previdenziali nelle startup
Italian Founders Fund raccoglie 35 milioni di euro da Cdp Venture Capital
CDP Venture Capital, Patrizia Carrarini nominata nuovo Director Corporate Affairs, riporterà al CEO Emanuele Levi
Neva Sgr, la società di venture capital di Intesa Sanpaolo , investe sulla transizione. «Puntiamo a una raccolta di 500 milioni e all’interesse di Casse e Fondi pensione» spiega l’ad e dg, Mario Costantini - facebook.com Vai su Facebook
Venture Capital, sbloccare casse e fondi pensione: la mossa del Governo https://ift.tt/9Q6viYn via #agendadigitale_eu - X Vai su X
Cdp Venture Capital lancia nuovo strumento “Applica ora” per startup - Con questo passo, Cdp Venture Capital conferma il proprio sostegno all’ecosistema nazionale dell’innovazione, impegnandosi a mantenere un canale di comunicazione con le startup sempre aperto e che ... Scrive msn.com
Cdp Venture Capital Sgr lancia il secondo fondo di fondi - Cdp Venture Capital Sgr lancia il secondo fondo di fondi che investe in gestori di Venture Capital nazionali, "per contribuire a consolidare l'infrastruttura finanziaria del mercato italiano del ... quotidiano.net scrive